El món empresarial s’uneix contra les manifestacions violentes

Sota el lema ‘Ja n’hi ha prou! Centrem-nos en la recuperació’, el món empresarial català celebra un acte unitari a l’Estació de França de Barcelona per condemnar els disturbis, mostrar el seu suport als Mossos d’Esquadra, policies locals i cossos de seguretat, i avisar al futur govern de la Generalitat que no volen que Barcelona es vandalitzi.

"No volem que sigui la capital del foc"

El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, assegura que "no volem que Barcelona sigui una ciutat vandàlica, no volem que sigui la capital del foc". "Demanem a partits i institucions que donin suport els Mossos i policies locals" per "eradicar la violència", afirma Sánchez Llibre en un entrevista a Espejo Público, d'Antena 3. El president de Foment del Treball també demana al nou Govern català que "governi per a tots els catalans i catalanes i que se centri en la recuperació econòmica amb un pacte de país".

Per tot plegat, assenyalen des de la patronal catalana, unes 400.000 empreses que representen el 90% del PIB català i ocupen més de dos milions de treballadors s'adhereixen a un manifest en contra dels disturbis viscuts a diferents ciutats catalanes. "És una acte d'afirmació civil per manifestar la repulsa i indignació pels actes vandàlics",en paraules de Sánchez Llibre.

[[H3:"La violència no té llloc als nostres carrers"]]

L'Associació d'Amics del Passeig de Gràcia xifra en prop d'1,4 milió d'euros els danys materials ocasionats a la zona de Passeig de Gràcia. El balanç dels aldarulls són 130 vidres trencats, 14 establimens saquejats i 314 pintades.

Els comerciants lamenten que la capital catalana hagi esdevingut la "capital europea de violència urbana" i que aquest tipus d'accions s'hagin enquistat a la ciutat des de fa temps. "La violència no té lloc als nostres carrers", clama el president de l'Associació d'Amics del Passeig de Gràcia, Lluís Sans. Els comerciants exigeixen a partits i institucions que condemnin femament la violència i que es desarticulin els grups violens.