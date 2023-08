La Mireia es va traslladar a Tenosique de Pino Suárez, a l’estat de Tabasco, per col·laborar a una llar de refugis per migrants que ofereix assistència humanitària i legal a les persones que estan de pas en la seva ruta migratòria: la majoria es dirigeixen cap al nord de Mèxic o als EUA. La Mireia trasllada a "La Brúixola d'Estiu" tot el que va viure a Tabasco, com és fer un voluntariat d'aquest tipus i com ajudaven als migrants que acollien.