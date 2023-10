El proper 14 d’octubre es decidirà, a Itàlia, quin és el millor panettone del món. Un concurs on hi haurà equip espanyol, el que formen el José Romero, professor de l’Escola de Pastissers, el Ton Cortés, de Cloudstreet Bakery, el José Manuel Marcos Candela, de la Cruixent de Redován, a Alacant, i el Rafel Aguilera, de la pastisseria Cal Joan de Torredembarra. El Robert Calvo s’ha desplaçat a l’Escola de Pastissers per conèixer els secrets de l’aspirant a millor panettone del món.