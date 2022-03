“La meva vida ha canviat des que puc tornar a llegir tot i la ceguera”

Poder no dependre de ningú en el nostre dia a dia, pot semblar una cosa bàsica per a la majoria de persones. Però per a certa gent, no és una cosa tan fàcil. Tot i això, gràcies a certes ajudes i a millores tecnològiques cada vegada més gent ho pot aconseguir.

És el cas d’en José Luís Molist. Una persona que amb el pas dels anys s’ha convertit en una persona amb discapacitat a causa de l’augment de la seva ceguera. Ara, però, la seva vida ha canviat gràcies a les ajudes de millora d’accessibilitat de ‘La meva llar’, li permeten fer una vida més independent.