Més de 13.000 alumnes catalans abandonen cada any batxillerat i FP

Més de 13.000 alumnes catalans abandonen cada any el batxillerat i la Formació Professional. L’abandonament es concentra sobretot als cicles formatius de grau mitjà, on la taxa s’acosta al 15%. En el cas del batxillerat, és de prop del 5%. Així ho alerta un informe de la Fundació Bofill que assenyala que el perfil que més tendeix a deixar els estudis són els nois de nacionalitat estrangera i amb alguna necessitat específica. En aquest sentit, crida especialment l’atenció el fet que, a batxillerat, l’alumnat estranger abandoni el triple que la resta de companys.

Però aquests no són els únics factors que hi incideixen. També hi ha el rendiment acadèmic: i és que obtenir mals resultats a les competències bàsiques duplica la probabilitat de deixar l’educació secundària postobligatòria. Les principals diferències competencials entre qui abandona i qui continua s’observen a les matemàtiques. En la mateixa línia, tenen més números d’abandonar els estudiants que han repetit algun curs.

Segons Adrián Zancajo, un dels autors de l’informe de la Fundació Bofill, el principal problema es dona al primer curs, tant de batxillerat com de cicles formatius. "Dos de cada tres alumnes que abandonen ho fan a primer. Per tant, primer és un punt crític. L'orientació i el suport als joves que oferim en el procés de transició entre l'ESO i batxillerat o cicles formatius, els hem de mantenir durant el primer any de postobligatòria, i segurament també el segon", ha afirmat.

D’altra banda, Zancajo ha assenyalat que la segregació escolar es veu reflectida també en l’abandonament de la postobligatòria. Un de cada quatre centres de cicles formatius de grau mitjà té un nivell d’abandonament alt o molt alt, és a dir, superior al 20% o al 25% de l’alumnat. En el cas del batxillerat, hi ha un 22% dels centres que presenten xifres especialment altes. Si mirem els centres de màxima complexitat, veiem que aquí la taxa d’abandonament duplica la de la resta de centres.

Piquen el crostó a Educació

Amb tot, des de la Fundació Bofill lamenten que aquest informe no es faci anualment des de la conselleria. "Crec que aquesta anàlisi, que és molt bàsica però que a Catalunya no s'estava fent, el podria i l'hauria de fer cada any el Departament d'Educació", ha dit Zancajo, que recorda que les dades que han fet servir són del mateix departament.

Per això, els autors de l’informe s’han posat a disposició de la conselleria i han presentat un conjunt de propostes. Entre elles, reforçar les beques, millorar l’orientació educativa o donar suport als alumnes amb necessitats especials. També admeten que caldrà abordar el debat de si cal ampliar l’obligatorietat d’estudiar fins als divuit anys.