Basté sosté que el mercat està en contínua evolució i, per tant, cada cop és més complex. Detalla que els consumidors necessitaran més eines digitals per conèixer les millors decisions a prendre en cada moment. Basté ha compartit alguns consells per dimensionar correctament les instal·lacions d'autoconsum i ha dit també que el 50% de l'energia que es consumeix encara prové de les centrals nuclears.