Las mejores bandas sonoras de musicales

En La Ciutat repasamos hoy algunos de los mejores musicales de la historia y sus bandas sonoras. Jaume Mas nos ha puesto a bailar con temas como ‘Singin’ in the rain’ o ‘Another day of sun’

Cantando bajo la lluvia

El primer musical de este ranking es ‘Cantando bajo la lluvia’, la película de 1952 dirigida por Gene Kelly y Stanley Donen. Con los inolvidables Gene Kelly, Donald O’Connor y Debbi Raynolds, pocos son los que se resisten a mover los pies cuando empiezan a sonar los primeros acordes de ‘Singin’ in the rain’.

Como curiosidad, este tema central de la película ha aparecido en otras muchas producciones cinematográficas.

West side story

Seguimos este repaso con otro gran clásico de los musicales: ‘West side story’, estrenada en 1961 y dirigida por Jerome Robbins y Robert Wise.

Este musical fue toda una revolución para la época, no solo por la música, sino por su baile, totalmente caótico pero ordenado a la vez.

Grease

Si un musical no puede faltar en este repaso es ‘Grease’, una película que marcó a toda una generación. Cómo olvidar a Danny y Sandy y a todos sus compañeros de instituto.

Lo difícil en este caso es quedarse con único tema, y es que a diferencia de otros musicales, ‘Grease’ tiene una banda sonora repleta de temas que han quedado para la historia. Por cierto, que esta película está basada en un musical de Broadway creado por Jim Jacobs i Warren Casey en 1972.

La La Land

Acabamos esta lista con ‘La La Land’, la comedia dramática y romántica que en 2016 conquistó al público. Protagonizada por Ryan Gosling y Emma Stone, la cinta narra la historia de un músico y de una aspirante a actriz que se conocen y enamoran en Los Ángeles.

Las canciones y la banda sonora las compuso Justin Hurwitz, compañero de clase de Chazelle en la Universidad de Harvard, con quien había colaborado en sus dos anteriores películas.