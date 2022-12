Los médicos y los profesores convocan huelga el 25 y el 26 de enero

El sindicato USTEC-STES denuncia que el Departamento de Educación no ha aportado, dicen, nada significativo en las negociaciones en cuanto a la reversión de los recortes. Por eso, insta al resto de sindicatos y miembros de la comunidad educativa a movilizarse en defensa de los servicios públicos. Reclaman negociar el calendario, un pacto de estabilidad y el regreso de los sexenios con ciertas condiciones.

El gobierno catalán asegura que la protesta no está justificada

La directora general de Profesorado y Personal de Centros Públicos de la Generalitat, Dolors Collell, ha asegurado que la ciudadanía "no entenderá" la huelga ya que en enero se incorporarán al sistema más de 3.500 profesores. Además, ha asegurado que durante este último mes han llegado a acuerdos con los sindicatos, que las negociaciones van bien y que están cerca de cerrar un acuerdo. Por ello, ha acusado a USTEC de romper la negociación.

Los médicos también van a la huelga

El mismo día en el que USTEC-STES ha anunciado que iba a la huelga el sindicato Metges de Catalunya ha registrado formalmente la convocatoria para hacer huelga los días 25 y el 26 de enero. Aseguran que todavía no han recibido ninguna propuesta formal por parte del Departamento de Salud respondiendo a sus reivindicaciones. El secretario general del sindicato, Xavier Lleonart, ha reprochado a la Generalitat que no se hayan tomado en serio la convocatoria de huelga y que hayan confiado en que el problema se resolvería en las negociaciones de los convenios colectivos. Unas negociaciones que, según Metges de Catalunya, no avanzan en la dirección correcta.

Salud invierte 460 millones para mejorar el sistema público

Metges de Catalunya también se ha desmarcado del preacuerdo que el departamento de Salud ha firmado con patronal, CCOO, UGT y SATSE para renovar el convenio de la red concertad del sistema público (SISCAT). Según lo firmado, Salud invertirá 460 millones suplementarios durante el 2023 y el salario se aumentará un 3,5%. El consejero Manel Balcells ha calificado el preacuerdo de "histórico".