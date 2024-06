En marxa la selectivitat a Catalunya: "Aquest dimecres es jugarà el partit difícil"

Aquest dimarts han començat les Proves d’Accés a la Universitat a Catalunya. Enguany s’hi han inscrit més de 42.500 estudiants, el tercer rècord consecutiu. La jornada ha arrencat a les nou del matí amb l’examen de castellà i ha seguit amb el d’anglès, dues de les assignatures obligatòries. A les tres de la tarda ha arribat el torn d’algunes assignatures optatives. Els estudiants han pogut escollir entre física, fonaments artístics, geografia, geologia i ciències ambientals, i literatura dramàtica.

Els alumnes de 2n de batxillerat –que representen prop del 80% dels que s'enfronten a la selectivitat– han omplert les facultats de nervis, apunts, il·lusió i, per què no dir-ho, ganes de vacances. En general, les sensacions després de debutar amb l’examen de llengua castellana i literatura eren bones, tot i que, per als qui necessiten una nota molt alta, qualsevol detall compta. "Vull estudiar Medicina, però a l'examen de castellà m'he deixat una resposta del tipus test en llapis i per aquest detall ja no entraré", deia en Bruno, conscient de la seva exageració.

Tot i això, s’ha mostrat tranquil i ha assegurat que el dia clau serà demà. "Demà es jugarà el partit difícil. Jo faré tres exàmens: química, matemàtiques i història", ha explicat el Bruno. Una opinió compartida per altres alumnes, com en Joel i la Lucía: "De moment no ens hem posat nerviosos, però demà, que és el dia més difícil, potser sí". Ara bé, també hi ha estudiants que mantenen la calma en tot moment i d’altres que només poden pensar en el que vindrà després de la selectivitat. "Jo ja he pres el sol aquest cap de setmana i ja estic en mode estiu", reconeixia la Sílvia. "Tinc ganes d'acabar, de vacances i de treure-m'ho de sobre", deia l'Elena en la mateixa línia.

Nervis també entre els professors

Els altres protagonistes de la jornada són els professors, que acompanyen els alumnes amb paciència, suport emocional i nervis. "Passem nervis perquè també ens sentim avaluades", afirmava l'Ángela, professora d'anglès. D'altra banda, en Xavi, professor de llatí i cap d’estudis d’un institut, explicava que cal fer costat als estudiants quan se senten angoixats: "Una noia ha sortit mig plorant de l'examen de castellà. Com a professor, has d'intentar que se n'oblidi perquè després té un altre examen i ha d'estar concentrada, i perquè si no, tot això se'ls va acumulant".

Aquest dimecres, hi haurà els exàmens d'història d’Espanya i filosofia, i dijous, el de català, a més de la resta d’optatives, repartides en els dos dies.