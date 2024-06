Maria Sellas autora de 'Drames per a principiants': "He escrit el llibre que jo volia llegir"

Amant de les novel·les policíaques i amb noms com els de Marta Orriols, Sally Rooney o Marta Jiménez Serrano com a inspiració, Maria Sellas Palat s'aventura a escriure una novel·la amb l'objectiu que "qui la llegeixi se senti identificat". A través d'una protagonista (la Júlia) que ha viscut un Erasmus, Maria Sellas mostra tres tipus d'amor a través de tres personatges: "el que et destrueix, el que et salva i amb el que et conformes", explica. Assegura que "la Júlia té molt de mi i li he fet viure les experiències que jo no he viscut i els camins que jo no he escollit".





Segon tercera, molt més que un ordinal

Maria

Sellas

és amant del número 23 fet que dona nom al seu blog d'escriptura que comparteix a les xarxes socials. "El vaig iniciar perquè em va animar una amiga, sense cap

pretensió

i per tenir els escrits ordenats", explica l'autora que va començar a escriure relats durant els trajectes a la universitat. A més d'escriptora, la Maria és odontòloga, una professió que compagina amb diumenges de serenor davant l'ordinador on aboca tota la seva creativitat. Després de tirar endavant un projecte que va iniciar a les classes d'escriptura de l'Ateneu Barcelonès va arribar la trucada de l'editorial Univers: "estava sola a

l'oficina

, era un divendres i és un dia que no oblidaré mai". Ara assaboreix totes les primeres vegades que li regala "Drames per a principiants", però ho fa amb un

esborrany

d'un nou projecte sota el braç.