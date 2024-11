La marea que cobrirà de rosa Barcelona

Aquest diumenge a Barcelona hi haurà una marea rosa... i és que se celebra la Cursa de la Dona. A partir de les 9 del matí, més de 35mil dones correran o caminaran per lluitar contra el càncer de mama, en un recorregut que s’iniciarà a l’Avinguda Maria Cristina de la capital catalana.

La cursa passarà per la Gran Via de les Corts Catalanes fins al Passeig de Sant Joan. Després agafarà la Ronda Sant Pere, carrer de Sepúlveda, Viladomat, Paral·lel i Tamarit per acabar a l’Avinguda Rius i Taulet. Un dels moviments que s’està duent a terme en aquesta edició és el de La Eme Que Falta... una crida per reivindicar "més investigació i visibilitat sobre el càncer de mama metastàtic, ja que ara mateix no té cura", ha reivindicat a Onda Cero la membre de l’Associació Espanyola de Càncer de Mama Metastàtic a Catalunya, Sònia Pérez.

Segons dades de l’Associació, entre el 5 i el 6% dels tumors de mama detectats anualment presenten metàstasi. Actualment no té cura, però gràcies a la investigació es pot cronificar. La iniciativa el que pretén és que aquest tipus de càncer deixi de ser tan desconegut per la societat amb l’objectiu de poder dur a terme més assajos clínics.