La Marea Pensionista i la Marea Blanca han convocat una manifestació aquest diumenge, 7 d’abril, coincidint amb el Dia Mundial de la Salut

Les dues plataformes han presentat conjuntament la mobilització aquest matí. Han assegurat que els defensors de les pensions i de la sanitat pública s’han d’unir perquè, sense unes condicions de vida dignes, diuen, no es pot tenir una bona salut.

La manifestació començarà diumenge a dos quarts de dotze del matí a la plaça Urquinaona de Barcelona, i acabarà a la plaça Sant Jaume. Els convocants han fet una crida també a la gent jove, perquè la salut pública, recorden, és cosa de tots.

La protesta s'ha presentat en un acte en què els portaveus dels col·lectius convocants han demanat que no es faci negoci amb la salut de les persones i han denunciat una manca de 3.000 professionals a l'atenció primària. "La sanitat pública la financem amb els nostres impostos i ha de servir per curar, no per enriquir fons d'inversió i hospitals i bancs privats", han advertit.

Ramon Franquesa, portaveu de la coordinadora Coespe i de l’Aliança de Marees i Moviments Socials, també s’ha expressat en aquesta mateixa línia i ha posat com a exemple el cas d’Estats Units: “És un sistema privat que gasta, de mitjana, tres vegades més en cada ciutadà i malgrat tot els habitants d’aquest país tenen un 9% menys d’esperança de vida que nosaltres”, ha comentat.