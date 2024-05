Marc Castellnou, expert en incendis forestals: "Els boscos catalans no estan adaptats al nostre clima actual"

El canvi climàtic, amb els seus augments de temperatura i la seva sequera, ha encès més que mai les alarmes pel risc d’incendis forestals a Catalunya. Unes alarmes que, tal com alerten els experts, no s’haurien d’apagar malgrat les últimes pluges. De fet, si durant la primavera plou i creix el sotabosc, a l’estiu hi haurà més matèria per cremar en cas que la sequera torni a agafar força.

Aquesta ha estat una de les idees exposades a la jornada sobre el risc d’incendis forestals que ha organitzat i acollit avui la Fundació Catalunya La Pedrera. En una conferència i un debat moderat pel meteoròleg Francesc Mauri, cinc experts han fet una radiografia de l’estat actual dels boscos catalans. Un d’ells ha estat Marc Castellnou, cap de l’Àrea del Grup d’Actuació Forestal de la Generalitat, que ha avisat que els nostres boscos no estan preparats per a les conseqüències de l’emergència climàtica: "Tenim una gran quantitat de boscos que no estan adaptats al clima que tenim actualment. Els nostres boscos van néixer en un clima molt més fresc i humit que el que tenim ara, i no poden resistir l'envestida del canvi climàtic".

Aquest mateix avís s’ha fet, també avui dijous, des de la Diputació de Barcelona. Segons Jordi Fàbrega, diputat de Prevenció d’Incendis i Gestió Forestal, no ens hem de resignar, però sí que ens haurem d’acostumar a un "canvi de paisatge". Fàbrega també ha recordat que "el 85% dels incendis que es produeixen a Catalunya són fruit de la conducta humana. Sense una mala conducta humana, serien evitables".

Injecció de 2 milions d'euros

Per tot plegat, la Diputació de Barcelona ha destinat més de dos milions d’euros al Pla d’Informació i Vigilància contra incendis forestals. Aquest pla actua sobre les més de 600.000 hectàrees forestals de la demarcació i aquest any, arran de la sequera, està en marxa des de l’1 de maig, setmanes abans del que és habitual.