La Marató de Donants de Sang intentarà arribar a les 10.000 donacions en una setmana

L’objectiu d’aquesta marató és arribar a les 10.000 donacions en poc més d’una setmana. És per això que es desplegaran una setantena de punts de donació repartits per les quatre províncies catalanes i, en paral·lel, es mantindran actius els punts habituals dels principals hospitals de Catalunya. Aquesta meta és clau per aconseguir el total de 260.000 donacions que es preveu que siguin necessàries al llarg de l'any.

Com cada any, aquesta campanya es posa en marxa després de Nadal, una època en què baixen notablement les donacions, com també passa durant l'agost. Però enguany s’hi ha afegit una altra dificultat: aquesta “sopa de virus” que posa contra les cordes els centres sanitaris. La directora general del Banc de Sang i Teixits, Anna Millan, ha reconegut que això pot complicar la marató, entre altres coses, perquè algú que tingui grip o covid no pot donar sang.

Alhora, però, Millan ha remarcat que precisament la situació actual fa que aquesta marató sigui encara més necessària. "La gent que està infectada per grip o per covid pot veure com es desestabilitzen les seves patologies de base i, per tant, poden acabar necessitant sang", ha assegurat, resumint que "és un peix que es mossega la cua".

Compromís de les quatre províncies

És per això que Millan fa una crida a participar en aquesta campanya, que porta per lema “Fer-ho entre tots és molt nostre”. També han compartit aquesta crida els alcaldes de les quatre capitals de província: el de Barcelona, Jaume Collboni; el de Girona, Lluc Salellas; el de Lleida, Fèlix Larrosa, i el de Tarragona, Rubén Viñuales. Tots quatre han participat aquest dimarts en la roda de premsa de presentació de la Marató de Donants de Sang.