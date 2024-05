El malson que mai acaba

Les administracions fa dies que treballen per posar en marxa diverses actuacions per la situació d'emergència que viu la xarxa de Rodalies. L'incendi d'aquest passat diumenge a l'estació de Montcada bifurcació afecta totes les línies d'una infraestructura que pateix un infrafinançament històric.

A Rodalies plou cada dia sobre mullat i la pregunta que ens fem és la següent: Quan i com es pot garantir un servei públic que funcioni amb total normalitat? Anem pas a pas. Quins precedents tenim en casos com aquests i quan es preveu recuperar la circulació en totes les línies?

Doncs el cas més proper és el de l’estació de Gavà, quan fa poc més d’un any el fil d’una catenària va tocar un senyal metàl·lic provocant una sobrecàrrega elèctrica. En aquell cas, la normalitat es va recuperar en tres setmanes. La situació a Montcada és molt diferent.

Pel que fa a l'afectació en els usuaris, el director del Terminus Centre d'Estudis del Transport, Joan Salmeron, en declaracions a Onda Cero, ha reconegut que la situació és especialment “complexa” tècnicament, perquè s'ha atacat una estació que, com el seu nom indica, és una bifurcació, i s'han cremat “milers i milers de cable”. “Hi ha una feinada molt gran per endavant.

Hi ha molts equips treballant, però caldrà esperar un temps perquè es resolgui”, ha avisat. En aquest sentit, el Ministeri de Transports ha parlat de dos mesos en el cas de l'R3. Quant als tallafocs, ha dit que ja n'existeixen però que, en aquest cas, encara que n'hi hagués hagut més, no s'hauria pogut evitar l'incendi que es va estendre a bona part de la infraestructura.

Segons Salmeron, aquests delictes els cometen molt sovint bandes organitzades i professionalitzades.

"Ja n'hi ha prou"

Mentrestant, les administracions discuteixen si les incidències son provocades per falta de vigilància o manca d’inversió.

Segons la Sindicatura de Greuges de Catalunya, el robatori de coure s’ha convertit en un problema sistemàtic. I sense entrar en disputes, reclama respostes per a la ciutadania. "Ara cal veure amb quins recursos i celeritat es reforcen les línies perquè això no torni a passar", assegura Jordi Sànchez, director dels serveis socials de l’Entitat en declaracions a La Ciutat.

Ja han demanat informació més detallada als Mossos d’Esquadra però denuncien el baix manteniment, diuen, que pateix la xarxa de Rodalies a Catalunya.

Precisament, en un context on l’actual govern català en funcions i la Moncloa havien establert les bases per traspassar la gestió de les infraestructures a la Generalitat. Doncs la societat civil catalana reclama de nou una gestió més propera d’aquest servei.

Per un costat, denuncien una manca de planificació tant pel que fa la seguretat com pel propi manteniment de la xarxa. Des de CCOO reclamen coordinació entre les administracions però, sobretot, lamenten la falta de recursos. "Amb la reducció del dèfici fiscal podríem anar millor", indica a Onda Cero de la secretària d’acció sindical i transicions justes, Cristina Torre.

Des de CCOO reclamen que es convoqui la Taula de Rodalies a través del Consell del Diàleg Social, amb la presència també de Renfe, Adif i les patronals, que titllen la situació d’insostenible. "Si es demana el traspàs de la gestió de Rodalies, és perquè se'n facin càrrec les administracions més properes al territori", assegura Salvador Guillermo, responsable del gabinet econòmic de Foment del Treball en declaracions a Onda Cero.

Tant patronals com sindicats demanen a les administracions que treballin per assegurar el transport públic ferroviari que necessiten milions de persones de Catalunya per desplaçar-se cada dia.