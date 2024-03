L'Observatori del Sistema Penal de la UB denuncia que els funcionaris han "trapassat els límits"

En una entrevista a la Brúixola, el director de l'Observatori Sistema Penal i dels Drets Humans de la Universitat de Barcelona, Iñaki Rivera, ha explicat que les mobilitzacions dels funcionaris de presons, "que no ha estat una vaga declarada legalment", han traspassat els límits i ha reclamat depurar responsabilitats per la vulneració dels drets dels reclusos. Al seu parer, s'ha produït "un bloqueig il·legal dels sistema penitenciari". En aquest sentit, també s'ha mostrat preocupat davant el que considera un intent per part dels funcionaris de "dictar" el funcionament d'aquest sistema. En canvi, sí que s'ha mostrat comprensiu amb les seves reivindicacions de caràcter laboral i ha mostrat la seva repulsa per l'assassinat d'una cuinera a la presó de Mas d'Enric.

Un comunicat inèdit

Tant l'Observatori Sistema Penal i dels Drets Humans de la Universitat de Barcelona com 5 entitats més (l'Institut de Drets Humans de Catalunya, l’Associació Famílies de Presos de Catalunya, Observa. Associació pel Monitoratge del Sistema Penal, la Xarxa Anti Repressió de Familiars de Detingudes i l’Associació Justícia i Pau) han mostrat el seu suport a la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, i al secretari de Mesures Penals, Armand Calderó, després de la compareixença d'ahir al Parlament. Un comunicat que, segons ha destacat, és el primer cop que fan en dècades.

Rivera ha lamentat que l'hagin "maltractat a dins i fora del Parlament" i s'ha mostrat molt indignat pel posicionament de PSC i de Junts a qui ha acusat de donar suport als sectors més reaccionaris i autoritaris del sindicalisme penitenciari. Tot i això, espera que se'n parli del sistema penitenciari durant la campanya de les eleccions del 12 de maig

El director de l'Observatori creu que "està en joc l'actual model penitenciari basat en la rehabilitació" i també ha alertat de la situació interna que es pot generar arran d'aquesta crisi: "Les relacions de confiança (entre presos i funcionaris) poden quedar molt tocades".