La llei que ha de capgirar un sistema judicial "incapaç d'absorbir la càrrega de treball actual"

Sense pressupostos de la Generalitat, l’ombra del dubte plana sobre els grans anuncis fets fins ara pel Govern, entre ells, l’entrada en funcionament de la nova llei d’eficiència judicial. Es tracta de la norma que ha de permetre reformar, descongestionar i agilitzar la justícia catalana. Tot i que fa anys que s’hi treballa, encara no s’ha calculat quin cost tindrà fer-la realitat. Sigui com sigui, el Govern començarà a desplegar-la aquest 2025, però avisa que caldrà esperar uns quatre anys perquè els canvis que comporta estiguin “consolidats”.

Així ho adverteix la secretària per a l’Administració de Justícia de la Generalitat, Iolanda Aguilar, que titlla d’ingent la feina que s’ha de fer per capgirar la situació preocupant del sistema judicial català. "Tenim una diagnosi clara: el sistema actual de justícia no és capaç d'absorbir la càrrega de treball per moltes causes. Entre elles, Catalunya té un nombre de jutges per sota de la mitjana estatal, un índex de mobilitat molt elevat, una alta taxa de litigiositat, poques vocacions... I, per tant, necessitem un canvi sistèmic".

Més d'un jutge en determinades causes

La nova llei ha de servir per optimitzar millor els recursos de la Justícia. Per exemple, permetrà que més d’un jutge treballi a determinats casos complexos o macrocauses. Això els facilitarà la feina, tot i que finalment només podrà dictar sentència el jutge que tingui assignada la causa. En definitiva, la llei comporta una nova organització, tal com diu Aguilar: "Ens proporciona un nou model organitzatiu que ens dona flexibilitat, especialització i unificació de criteris, i ens permet la carrera professional. És un dels elements que ha d'ajudar a descongestionar els jutjats i fer que funcionin d'una forma més àgil".

Així doncs, cadascun dels 49 partits judicials que té Catalunya tindrà un tribunal d’instància, que s’aniran desplegant en diverses fases al llarg d’aquest any. Aguilar alerta, però, que aquesta nova llei d’eficiència judicial no és l’única solució al problema de la justícia catalana. Recorda que calen 55 jutges més per equiparar-se a la mitjana estatal. En paral·lel, cal tenir en compte que el pla de xoc contra la multireincidència aprovat el mes passat entre el Ministeri i el Departament de Justícia preveu la creació de cinc jutjats nous a Barcelona.