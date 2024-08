L'estiu també ha de servir per defensar la validesa de tots els cossos

El món de la moda és el responsable de les talles que hi ha al mercat. La majoria d'aquestes talles són per a cossos normatius. Tot i això, en els darrers temps s'ha avançat molt en aquesta matèria i la moda curvy ha crescut molt. Hem parlat amb Carmen Artiles, que és Instagramer, docent i creadora del projecte 'Curvy elegante'. Ens ha presentat el llibre 'Eres perfecta', que serveix per promoure el missatge positiu de que totes i tots ens hem d'estimar tal com som.

Activista del 'body positive'

La Carmen Artiles és docent i ha vist al llarg de la seva carrera la quantitat de problemes d'autoestima que tenen els nens i nenes a les escoles. Aquells i aquelles que no tenen un cos normatiu, pateixen la discriminació de la resta. Així doncs, aquesta activista també vol trencar una llança en favor de tots els cossos.