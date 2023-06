L'estalvi d'aigua, feina de tots

Tot i les pluges de les darreres setmanes, els embassaments catalans estan al 30% de la seva capacitat. Aqüífers com el del Baix Ter estan en bon estat però d’altres, com el de Fluvià Muga o el Carme Capellades han baixat el seu nivell. Estem en una situació complicada i per a La Ciutat hem parlat amb el Director General de l’Agència Catalana de l’Aigua, Samuel Reyes.

PROGRAMA CICLE DE L'AIGUA 2027

Davant l’actual episodi de sequera, el govern preveu una inversió de més de 2.400 milions d’euros en el marc del Programa del cicle de l’aigua fins al 2027. D’aquests milions, 1.400 seran aportats per l’ACA; 600 aniran destinats a millorar les depuradores i fer-ne de noves, 120 s’invertiran en la gestió d’inundacions, 80 per la recuperació morfològica i la resta per garantir l’abastament.

CONSUM RESPONSABLE

En la lluita contra la sequera tots hem de posar el nostre granet de sorra. Com ens ha explicat Samuel Reyes, tota l’aigua que consumim ha de passar per les depuradores, així que quanta menys aigua gastem, menys arribarà a les depuradores. Més enllà de l’estalvi d’aigua que suposa un baix consum, també s’estalviarien diners, i és que el tractament d’aigües residuals suposa una despesa de 300 milions d’euros que els ciutadans paguem a través del cànon de l’aigua.

AIGUA DE MAR

Un dels punts clau en la lluita contra la sequera és la reutilització de l’aigua, centrant els esforços en l’aigua de mar. A dia d’avui hi ha dues dessaladores que produeixen 80hm3 l’any, s’està ampliant la dessaladora de la Tordera de 20 a 80hm3 i hi ha prevista la construcció d’una nova planta a la Conca del Foix. Tot plegat servirà, segons Reyes, per ser més resilients.

Des de l’ACA recorden que estalviar aigua per fer front a la sequera és feina de tots, des de l’administració, fins a la ciutadania.