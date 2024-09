"Les xarxes socials poden desconnectar als més joves de la realitat"

Les xarxes socials estan pensades per atrapar-nos i no deixar-nos anar. Si no ho controlem, això pot tenir unes conseqüències nefastes per la nostra salut mental, arribant a crear addiccions o problemes de socialització, entre altres. En David Cueto, psicòleg al despatx Doctor Guilera, a Psicosedna a Esplugues i a Cepteco a León, ens dona consells per saber com aturar les possibles conseqüències.

Els joves, els més vulnerables

Els més petits poden patir-ne les conseqüències, explica Cueto. Molts d'ells encara no tenen una visió del món totalment formada, i per això poden caure més fàcilment als trucs de les xarxes socials per enganxar-se. És per això que Cueto recomana limitar el temps d'ús, tant en joves com en adults, per fer-ne un ús més moderat i aconseguir mitigar-ne els possibles efectes negatius. Entre aquests efectes més nocius hi trobem frustració, falta d'atenció o problemes de conducte.