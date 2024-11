Les relacions econòmiques entre els Estats Units i Europa en joc

Donald Trump s’ha proclamat ja guanyador de les eleccions, i ja ha aconseguit per sobre dels 270 que li calien per declarar-se president.

Finalment, ha capgirat els pronòstics i enquestes, i la votació no ha estat ni ajustada ni complicada. El republicà ha guanyat en la gran majoria d’Estats clau, i s’ha emportat una victòria contundent contra Kamala Harris. Com pot afectar, per tant, aquesta victòria a la nostra economia? I és que Donald Trump ja ha manifestat la seva voluntat de deixar de banda les relacions amb Europa, i ja ha amenaçat d’abandonar l’OTAN si no s’augmenta la inversió en defensa per part dels països europeus. En parlem amb Josep Ramón Aixelà, expert en economia i mercats financers de la Barcelona Finance School.