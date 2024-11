Les prestacions socials i els problemes que accedir a elles

Que la Generalitat i l’Estat encara no hagin materialitzat el traspàs de l’Ingrés Mínim Vital, acordat i signat abans de l’estiu, és l’epicentre del problema.

La Susanna Roig, vicepresidenta de la Taula del Tercer Sector, ha explicat declaracions a Onda Cero que "l'IMV està amb 141 dies de resposta mentre la renta garantida amb 66 dies". Un problema que s'agreuja principalment perquè no es pot rebre la Renta Garantida fins que et declinen la resta d’ajudes, entre elles l’Ingrés Mínim Vital.

I de nou la burocràcia és protagonista. Els requisits per accedir son diferents, un fet que redobla els problemes per aconseguir els papers necessaris. A més, s’exigeix que la majoria de tràmits es facin de forma electrònica i per separat... ja que la renta garantida la gestiona la Generalitat i l’Ingrés Mínim Vital l’Estat.

Per tal d’unificar criteris i crear una finestra única on sol·licitar aquestes prestacions socials, des de la taula reclamen que es materialitzi el traspàs quan abans millor.

Què diu el govern?

I respon el govern, concretament el departament de Drets Socials, assegurant que aquest procés pot trigar en solucionar-se uns dos anys, seguint el model basc.

Aquest va ser el termini que van trigar les dues administracions per materialitzar l’acord. En el cas català, font del departament asseguren a Onda Cero que els treballs es poden allargar durant mesos, sense especificar quants. Ara bé, ja s’estan produint reunions bilaterals i de forma periòdica amb l'obsessió, diuen, d'establir una finestra única on es puguin adreçar els sol·licitants. La sensació, però, és que la solució no serà immediata.