Les hipoteques com a solució a la crisi de l'habitatge

El nombre d’hipoteques signades durant el mes de març a Catalunya es dispara un 44% en comparació amb l’any passat, tal i com informa l’Institut Nacional d’Estadística. La millora de condicions dels crèdits han permès als bancs oferir fins a 7.503 préstecs.

Són dues de les xifres més elevades des de l’esclat de la crisi immobiliària. Els experts ja auguraven que el mercat hipotecari s’aproparia als màxims de la sèrie històrica aquest 2025 i així està sent. Carles Sala, portaveu dels Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona, ha explicat a Onda Cero quins són els factors que expliquen aquest "creixement meteòric".

“Aquestes xifres tan elevades són un clar indicador de tres factors: la necessitat d'habitatge al nostre país, una notable demanda acumulada en anys anteriors i la capacitat financera d'aquesta en les condicions hipotecàries favorables actuals”, apunta Sala.

El perill d’una nova bombolla immobiliària és per ara inexistent perquè un 80% dels crèdits que s’ofereixen són per comprar habitatge de segona mà. De fet, cal construir més per cobrir la demanda actual. Sobretot, tenint en compte que la regulació dels preus del lloguer ha provocat una fugida dels propietaris cap al mercat de la compravenda.

I el que està animant als compradors són els interessos que s’han assumir. De mitjana arreu de l’Estat van ser inferiors al 3%, motiu pel qual 2 de cada 3 hipoteques s’han signat a tipus fix. Pel que fa al capital prestat a Catalunya, es va elevar un 66%, superant els mil 300 milions d'euros.