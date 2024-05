Les conseqüències del pols entre Milei i Sánchez

Durant el discurs del president argentí Javier Milei a la trobada de Vox al Palacio Vistalegre de Madrid, el líder ha apel·lat directament a Pedro Sánchez i a la seva dona, titllant-la de corrupta. En aquest context, el president espanyol ha demanat unes disculpes que no han arribat i és per això que ha decidit retirar l'ambaixadora d'Espanya a Buenos Aires. El professor de ciència política de la UB Jesús Maestro explica a 'La Brúixola' que aquesta retirada "és una de les decisions diplomàtiques més dures que es poden prendre" i reconeix que "les relacions es veuran afectades perquè és evident que hi haurà represàlies".



Malgrat l'estira-i-arronsa de Sánchez i Milei, Maestro veu "possible, però no probable" un trencament de relacions entre Espanya i Argentina, ja que "pots esperar qualsevol cosa de Milei", afegeix.



Tot plegat, ha despertat opinions de tots els sectors polítics. Vox ha defensat a Milei i des del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha igualat Sánchez al president Argentí. En aquest sentit, el professor Jesús Maestro considera que les paraules de Milei "són una poca-soltada, però és un regal polític perquè li dona a Sánchez munició electoral".