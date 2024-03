Les Comunitats Energètiques, un model de futur, sostenible i possible

Les Comunitats Energètiques busquen l’energia sostenible amb l’objectiu d’aconseguir el benefici mediambiental. La Tonenca és una iniciativa dels veïns i veïnes de Tona per abordar la transició energètica a Tona i combatre la crisi climàtica actual. La Tonenca està formada per diferents actors locals que participen conjuntament en la transició energètica, produint energia, compartint-la o establint mecanismes de gestió i d’estalvi energètic.

Un projecte en expansió

La Tonenca va arrencar ara fa 2 anys amb 11 persones, i que ara ja acumula més de 100 socis. La cooperativa permet que ciutadans puguin beneficiar-se de projectes verds anant acompanyat del suport d’altres persones i sense una inversió inicial. Tal com explica César Guillen, membre la Comunitat Tonenca en declaracions a Onda Cero, el projecte permet que s'hi pugui afegir gairebé tothom que vulgui fer la transició a un consum sostenible. A través d’una petita quota, la comunitat és capaç de cobrir les necessitats dels seus usuaris. A més, el fet d’anar en comunitat també té avantatges fiscals, o la possibilitat d’accedir a ajudes que individualment no es podria accedir.

Traves burocràtiques

Tot i això, encara és complicat posar en marxa projectes com aquests tot i les ajudes. Segons Guillen, les subvencions són farragoses i difícil de demanar, també el finançament per part dels bancs a vegades és complicat d'aconseguir. Però un dels problemes més greus són les traves que les distribuïdores elèctriques posen tot i estar obligades a oferir aquest servei.

Tot i aquestes dificultats any rere any hi ha més comunitats energètiques repartides per Catalunya, tot i que la proporció amb les que es podrien tirar endavant per potencial segueix sent més baixa del que podria ser.