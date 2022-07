La patronal del sector parla de competència deslleial de l’Executiu contra el transport amb autobús. Consideren que és un greuge comparatiu que hi hagi persones per a les quals sigui gratuït el bitllet de tren i que altres que es veuen obligades a viatjar per carretera, hagin de pagar el corresponent bitllet. Ens ho ha explicat el president de la Federació Empresarial Catalana d’Autotransport de Viatgers José María Chavarría.