Les claus de la reunió a Brussel·les per defensar un nou reglament europeu per la pesca al Mediterrani

El ministre d’Agricultura i Pesca, Luis Planas, i el seu homòleg a Catalunya, Òscar Ordeig, s'han traslladat a Brussel·les per defensar la modificació del reglament europeu de pesca al Mediterrani. També s'hi ha desplaçat el president de la Federació Catalanade Confraries de Pescadors, Antoni Abad. En declaracions a 'La Brúixola' assegura que "el sector està molt esperançat perquè, per una vegada, tant el govern espanyol com la nostra conselleria ens està defensant a mort".

El president de la Federació Catalana de Confraries de Pescadors reclama que "es revisi la metodologia de càlcul i es reformi la política pesquera perquè el Mediterrani no té res a veure amb l'Atlàntic". Explica que "ens hem donat més de sis mesos per intentar reformar el reglament, una feina molt feixuga. Tocarà picar molta pedra", admet.

Entre les reclamacions, destaca que les quotes no puguin variar més d’un 20% cada any. En aquest sentit, assegura que "si no tenim un mínim de 180 dies per treballar, les nostres empreses no són viables i no podem viure de la pesca". Ara per ara, compten amb un tret de sortida de 130 dies de treball amb l'objectiu de revertir-ho al més aviat possible.