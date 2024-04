Les claus de les eleccions catalanes

El periodista i politòleg Adrián Caballero ha reconegut que els pactes postelectorals seran "clau" en aquestes eleccions i ha apuntat que la principal preocupació del PSC és "si els independentistes sumen o no". En cas que això no passés, els socialistes, a parer del nostre analista, és pactar amb Esquerra perquè "més fiable al Congrés". En aquesta línia, també veu més plausible un tripartit de PSC, ERC i Comuns que una sociovergència.

L'efecte solidaritat

Preguntat per quin efecte pot causar la reflexió de Pedro Sánchez en la campanya del PSC, Caballero ha assegurat que és difícil preveure què passarà fins que l'afer es resolgui dilluns però ha parlat "de l'efecte solidaritat" per part dels votants de l'ala esquerra. També creu que els indecisos, per aquesta mateixa raó, també podrien optar per votar els socialistes.

La batalla al bloc independentista

Pel que fa a la lluita entre ERC i Junts, aquest politòleg ha assegurat que la clau serà qui quedi primer de tots dos i si poden sumar majoria absoluta amb altres partits independentistes, com la CUP o fins i tot Aliança Catalana. En tot cas, Caballero creu que Junts domina l'eix nacional però no té una postura clara en l'eix ideològic i això és el que intentarà aprofitar Esquerra per guanyar vots. Pel que fa a la possible entrada d'Aliança Catalana al Parlament, veu factible que puguin aconseguir un o dos escons perquè ha tingut un any d'exposició mediàtica i ha aconseguit que el seu projecte quedi identificat. Al seu parer, l'escó també pot ser clau si hi ha opcions de fer un govern independentista tot i que, en principi, CUP i Esquerra han rebutjat taxativament pactar-hi i Junts també, tot i que amb un to més tebi.

El paper del PP

Pel que fa al possible ascens del PP a Catalunya, el periodista Adrián Caballero creu que el PP "necessita aquesta victòria" davant VOX, sobretot, per la lectura nacional i de cara a les eleccions europees. Tot i això, veu díficil que pugui jugar un paper important en el futur de la governabilitat de Catalunya.