Les claus de l'aplicació que han creat dos joves de 24 anys per reduir el temps que passem amb el telèfon mòbil

Un 30% dels joves passa més de cinc hores diàriesconnectat a internet. Una xifra que s'eleva al 50% durant els caps de setmana. Amb aquestes xifres a la mà, Albert Bertran i Carlos Fontclara expliquen que "érem conscients que estàvem molt de temps al mòbil i volíem canviar-ho". L'aplicació funciona a qualsevol telèfon Android i canvia la seva configuració de manera que restringeix l'accés a les aplicacions d'entreteniment (xarxes socials, jocs, apostes, pornografia...).



L'objectiu d'aquests dos emprenedors és crear un mòbil que funcioni amb aquesta aplicació incorporada de manera que sigui irreversible: "es tracta d'un dispositiu que estigui a mig camí entre l'smartphone i el Nokia".



L'aplicació ha tingut una gran rebuda especialment entre el públic adult tot i que pares i mares ho veuen una bona iniciativa per als seus fills. Així i tot, Albert Bertran i Carlos Fontclara destaquen que "el nostre missatge no és que no tinguis xarxes socials, sinó que la gent pugui controlar els seus mòbils i que els mòbils no els controlin a ells".