L’Associació per a la Promoció del Transport Públic veu amb “bons ulls” la rebaixa de la T-Usual

En una entrevista al Notícies Migdia d’Onda Cero Catalunya, el portaveu de PTP, Daniel Pi, ha assegurat que la reducció del preu en l’actual moment és “enviar un senyal de que el que s’ha de fer no és només baixar artificialment el preu de la benzina sinó que el més important és aconseguir que hi hagi gent deixi el cotxe i es passi al transport públic”.

Elements de preocupació

El representant de l’Associació per a la Promoció del Transport Públic ha assegurat que la proposta és “interessant”, en línia amb el que han fet altres països europeus, tot i que també ha reconegut que “hi ha elements de preocupació” a l’espera de que es concreti. Daniel Pi ha recordat que el problema del transport públic és que cal “millorar l’oferta, sobretot fora de Barcelona” i, per això, ha deixat clar que la rebaixa ha d’incloure “totes les zones” d’integració. En aquest sentit, Pi ha recordat que el transport és més car quan més lluny estàs de l’àrea metropolitana i l’efecte de la T-Usual seria nul”. També ha alertat que la baixada del preu no ha de afectar “la qualitat al transport públic i que els operadors vagin més escanyats perquè no tenen més ingressos”.

Guanyar en salut

Sobre possibles conseqüències negatives en el finançament del transport públic, el portaveu de la PTP ha recordat que es tracta d’una “mesura puntual” que suposaria “una suma positiva” perquè “guanyaríem en salut i en sobirania energètica” en reduir el nombre de cotxes a les ciutats.