L'Àrea Metropolitana de Barcelona, entre el bé i el mal

Actualment, Catalunya és la setena regió urbana del món que rep més projectes amb inversió estrangera. A més, Barcelona es troba entre les 10 ciutats més atractives per treballar a l’estranger. Però per contra, el risc de pobresa a l’Àrea Metropolitana de Barcelona se situa al voltant del 21%, i és superior a la mitjana espanyola i europea.

Així es desprèn d’un informe de la Cambra de Comerç i de l’AMB, que també senyala una bretxa de gènere salarial del 18% l’any 2021. El president de l’entitat, Josep Santacreu, entén que la solució passa pel turisme de qualitat i la creació de noves Startups.

"Si som capaços de mantenir aquest dinamisme que genera riquesa i la sabem distribuir podrem revertir la situació", assegura Santacreu.

El turisme i les Startups

Pel que fa el turisme, el trànsit aeroportuari frega les xifres rècord del 2019 mentre que les connexions ferroviàries, sobretot amb Madrid, es troben en màxims històrics.

Pel que fa el volum d’Startups, s’han duplicat arreu de Catalunya des del 2016. Ja en son més de dues mil. Els indicadors milloren però la pobresa s’enquista. Ara, segons els vicepresident econòmic de l’AMB, Jordi Valls, "cal enfocar esforços en com es reparteixen els beneficis que generen per transferir diners a aquells que més ho necessites".

L'AMB com a motor econòmic de Catalunya

A més l’AMB aglutina 8 de cada 10 Startups que estan establertes a Catalunya, un fet que va en contra de la idea de diversificar l’economia que té el govern català.

"Però aquest és un fet habitual també a la resta de metròpolis. Els projectes que arriben amb inversions estrangeres s'acumulen en punts concrets, per estar properes entre elles i també als centres de recerca", indica la responsable d'anàlisi econòmic de la Cambra, Carmen Poveda.

Pel que fa a l’arribada de filials estrangeres, l’AMB també aglutina més del 80%. I sí, Barcelona i Catalunya son ara un pol d’atracció, tant per treballar com per viure, però les males connexions de Rodalies i el problema de l’habitatge poden tirar per terra tot el treball fet fins ara per l’Àrea Metropolitana, que representa un 55% del PIB català.