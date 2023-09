L'amnistia i el referèndum centren el debat al Parlament

En una entrevista a la Brúixola, la portaveu del PSC al Parlament, Alicia Romero, ha rebutjat que existeixi "un acord global" sobre l'amnistia amb Esquerra Republicana: "Els acords són públics i no n'hi ha cap". Sobre la proposta per negociar un referèndum de Pere Aragonès, la dirigent socialista ha reiterat que "els catalans han votat sobre el seu futur" en al·lusió als diferents processos electorals. També ha descartat "una consulta" i ha reclamat deixar enrere el 2017 i qualsevol proposta de votació que serveixi per dividir.

La negociació dels pressupostos

Romero ha reiterat que estan "oberts" a parlar sobre els pressupostos del 2024 però ha demanat que abans volen veure l'execució dels comptes del 2023. En aquest sentit, ha apuntat que la seva execució avança a "un ritme lent". En relació a les propostes per ampliar el xec escolar, la portaveu socialista s'ha mostrat més partidària d'univeralitzar la gratuïtat de l'etapa escolar de 0 a 3 anys. És per això que ha trobat a faltar "una manca de priorització i de rumb" per part del president de la Generalitat.

El PP, decebut amb el discurs d'Aragonès

La portaveu del PP al Parlament, Lorena Roldán, ha criticat la manca d'autocrítica del president Aragonès i el fet que no hagi parlat per al conjunt dels catalans. S'ha mostrat preocupada pel fet que hagi donat per feta l'amnistia i que ara posi sobre la taula una vegada més el referèndum. Preguntada per si veu a Pedro Sánchez capaç de negociar l'autodeterminació, la diputada del PP ha afirmat que el líder del PSOE "està disposat a qualsevol cosa" per seguir a la Moncloa. Segons Roldán, "no té ni principis ni escrúpols i això en democràcia és molt perillós".

Si durant el debat i votació de les propostes de resolució del debat de política general hi ha propostes sobre l'amnistia i l'autodeterminació, Roldán ja ha advertit que "utilitzaran tots els mecanismes possibles, dins del marc constitucional, per frenar-les". En la mateixa línia també ha avançat que presentaran dues propostes per defensar la igualtat de tots els ciutadans i en contra de l'amnistia però ja ha mostrat dubtes que el PSC acabi votant a favor: "No tenim gaires esperances".