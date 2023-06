Parlem amb els nostres tertulians sobre la importància dels debats electorals abans de les eleccions generals. Analitzem també la presidència de la Diputació de Barcelona que, per ara, encara està a l’aire. L’expert en comunicació política Alberto Gómez i l’analista financer Jordi Bayer comenten també la decisió de la Junta Electoral Central de deixar Junts Per Catalunya sense drets electorals per a les eleccions del 23 de juliol, en favor del PDECAT.