L’actualitat en 2 minuts 27/09/2023

Junts per Catalunya, amb un discurs desafiant, ha culpabilitzat Aragonès de perdre una oportunitat històrica: confrontar-se al govern espanyol amb la força del 52% del vot independentista. Ara, però, segons el president del grup parlamentari, vol canviar de rumb per la casuística de política nacional. O rectificar o noves eleccions. Els missatge de Junts ha estat clar, que no ha oblidat recordar que el PSC ara és el seu còmplice de govern al Parlament.

Més coses... La Guàrdia Civil ha detingut 21 persones en l'operatiu contra una organització criminal dedicada al cultiu i tràfic de marihuana a nivell internacional que duu terme aquest dimarts a Barcelona i Tarragona. La policia ha intervingut dues armes i també un silenciador de pistola en la intervenció que ha fet a Cambrils. A banda, s'estan desmantellant vuit plantacions indoor molt sofisticades.

En plana de successos... hem de lamentar la mort d’un vianant de 72 anys que ha perdut la vida després que una motocicleta l’atropellés. Els fets han tingut lloc al districte de Sant Martí de Barcelona i, segons fonts municipals, es tracta de la quinzena víctima mortal per accident de trànsit a la capital catalana aquest any.

I també hem de lamentar la mort d’una dona, en aquest cas en un accident de trànsit a l’A-2 a l’alçada de Martorell. Segons el Servei Català de Trànsit, el sinistre va tenir lloc aquest dimarts a la tarda quan, per causes que encara s'estan investigant, es va produir una col·lisió entre un camió i dos turismes. A causa de l'impacte, la conductora d'un dels cotxes va resultar ferida crítica i la van traslladar a l'Hospital Universitari de Bellvitge, on va morir després. Cinc persones més també van quedar ferides menys greus i les van traslladar a l'Hospital de Martorell.