L’actualitat en 2 minuts 05/09/2023

Els taxistes tornaran a protestar el pròxim dilluns 11 de setembre, coincidint amb la Diada, per denunciar la sanció que ha imposat l'Autoritat Catalana de la Competència a Élite Taxi. Ho ha anunciat el portaveu de l'associació, Tito Álvarez, minuts abans que comenci la mobilització prevista per aquest dimarts. Concretament, els taxistes protesten contra la sanció de 123.000 euros de l'ACCO per fer boicot a Uber i altres plataformes. La marxa lenta arrenca des de la Plaça Espanya, farà parada a la seu de l'ACCO, a la via Laietana, i posarà el punt final al davant del Parlament de Catalunya.

Més coses... L'Eurocambra ha obligat els eurodiputats de Junts Carles Puigdemont i Toni Comín a retirar una fotografia d'una urna de l'1 d’Octubre que formava part d'una exposició organitzada a l'edifici de la institució. La fotografia mostra persones portant una urna... El motiu que ha portat a demanar la retirada de la fotografia és que no formava part de la mostra autoritzada pels serveis de l'Eurocambra. Ciutadans va denunciar aquest dilluns que l'exposició incloïa una fotografia que reivindicava el referèndum il·legal del 2017.

Per cert, pendents a aquestes hores del discurs inaugural que farà Carles Puigdemont amb motiu de les jornades interparlamentàries de Junts, les quals han de donar a conèixer la postura del partit en les negociacions per a una investidura del president espanyol.

I un últim apunt... sàpiguen que la magistrada del jutjat penal número 18 de Barcelona ha condemnat a un any i vuit mesos de presó pels directius d'una empresa contractada per Endesa que va assetjar una clienta en situació de vulnerabilitat perquè pagués 2.000 euros.