Kamala Harris té el repte de fer créixer la seva popularitat i capgirar les enquestes

Hem anat fins a la capital dels Estats Units per saber com es viu allà la carrera electoral i els canvis que hi ha hagut aquest estiu. Ens ha ajudat a entendre totes les claus la periodista Vanessa Jaklitsch, que viu i treballa a Washington des de fa anys. Ella ens explica que el repte principal del "ticket" electoral Harris-Walz és guanyar popularitat. Al final, són força més desconeguts que Donald Trump, que aspira novament a arribar a la Casa Blanca com a president republicà.

Els estats del clau en les properes eleccions

Michigan, Pensilvania, Georgia, Arizona, Nevada i Wisconsin són el que s'anomena "estats frontisa". Per tant, aquells en els quals es decidirà el futur del país. Qui guanyi en aquests estats, podrà tenir la catifa vermella cap a la Casa Blanca. I és que, com ens explica la Vanessa Jaklitsch, el partit es decidirà al centre dels Estats Units i no tant a les costes.