La justicia ordena el desalojo de los okupas de la Ruina

El Juzgado de Primera Instancia número 39 de Barcelona ha aceptado la demanda de Sareb sobre el edificio conocido como la Ruina y ha avisado de que desalojarán los ocupas si no se marchan. La sentencia es el resultado de la vista por la demanda que se celebró el miércoles de la semana pasada. Entonces, la jueza descartó suspender el procedimiento judicial como pedían los empleos. La sentencia, sin embargo, todavía no es firme y puede recurrirse. Por tanto, no estamos hablando de un desalojo inmediato.

El edificio de la Ruina está situado junto a otro edificio ocupado, llamado el Kubo, sobre el que ya pesa una orden de desalojo. Sin embarog, la policía catalana no ha querido intervenir hasta el momento porque quiere hacerlo en los dos edificios a la vez.

La ocupación ilegal ha marcado la campaña electoral

Tanto el edificio de la Ruina como el del Cubo, situados en la plaza de la Bonanova de Barcelona, llevan muchos años ocupados pero la presión vecinal y también de algunos partidos políticos - PP, VOX, Ciudadanos y Valents, han situado en el ojo del huracán esta problemática. De hecho, en el inicio de la campaña electoral, la polémica entidad Desokupa amenazó con desalojarles. Al final, sólo se produjo una manifestación, también otra en sentido contrario, en medio de un dispositivo policial de los Mossos de Esquadra para evitar un enfrentamiento de los dos movimientos.