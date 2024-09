Junts adverteix Sánchez que haurà de suar la cansalada per tirar endavant la legislatura

Ara per ara, els juntaires no sembla que s’avinguin a aprovar-los gratuïtament. El primer que demanen es modificar el pla de dèficit, el pas previ per tramitar els comptes. Junts per Catalunya ja va tombar el pla aquest estiu i ho va tornar a fer aquest dimecres. El partit reclama a Sánchez que doni a les autonomies més diners del dèficit addicional que permet Europa. Denuncien que la major part del pastís se la queda l’Estat.

La ministra d’Economia, María Jesús Montero, té intenció, en tot cas, de portar els Pressupostos al Congrés amb o sense el suport previ de Junts. Però, certament, els set diputats de la formació són imprescindibles si l’Executiu no vol trucar a la porta del PP o de Vox.

Un escenari que els juntaires podrien aprofitar igual que van fer a principis d’any, quan van arrancar de Pedro Sánchez el compromís de traspassar a Catalunya competències en immigració a canvi de salvar el pla anticrisi i la resta de lleis òmnibus.

Moncloa i Junts negocien com traspassar competències en immigració

El compromís de transferir competències en immigració a la Generalitat, precisament, ha tornat a la primera plana, perquè Junts i la Moncloa estarien negociant una proposició de llei per donar-li forma, segons informa El Periódico.

De moment continua sent una incògnita quan, com i quines competències en matèria d’immigració es transferirien a la Generalitat. El que sí ha quedat pales és que totes dues parts es mouen en coordenades diferents. El Govern central descarta cedir a la Generalitat el control dels fluxos migratoris, tal i com exigeix el partit de Puigdemont.

"Les competències de control de fronteres i dels fluxos migratoris són una competència exclusiva de l'Estat i no són susceptibles de ser transferides", ha assegurat el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, en un esmorzar del Fòrum Nova Economia. El titular d'Interior, en canvi, obre la porta a negociar "la gestió de serveis socials o les polítiques d'inclusió" dels immigrants.

Junts per Catalunya, però, reclamen una transferència total. El líder del partit i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha avisat la Moncloa que "només avançarem si Catalunya rep la delegació integral de les competències en immigració".

"Si algú pensa que deixant passar el temps ens avindrem a una solució a mitges -a l'estil del finançament- va ben confós. Si algú tenia planificat empaquetar els incompliments acumulats per resoldre'ls al seu favor en una negociació pressupostària, també s'equivoca", ha alertat a la xarxa social X.