Joves que no beuen: "Et pots sentir exclosa, al final ets la rara"

L’alcohol és la substància psicoactiva més consumida pels catalans. De fet, el 7,5% de la població general en beu cada dia. El consum d’alcohol està molt estès entre els joves: segons l’enquesta ESTUDES, un de cada quatre nois i noies d’entre 14 i 18 anys té moments en què consumeix grans quantitats d’alcohol en un breu període de temps. El Departament de Salut fa servir el concepte en anglès de ‘binge drinking’, que seria el que entenem com una gran borratxera. Concretament, fa referència a beure cinc o més copes en el cas dels homes, o quatre o més en el de les dones. Tot això, en una mateixa ocasió, en un interval de dues hores. De la mateixa manera que un de cada quatre joves catalans ho fa, un de cada deu adults també practica aquest costum.

D’altra banda, l’alcohol és el motiu principal de tractament a la Xarxa d’Atenció a les Drogodependències de Catalunya. L’any passat, més de 6.500 persones van començar a tractar-se l’alcoholisme en aquest servei. Això representa prop de la meitat del total de casos d’addicció. De mitjana, els pacients triguen 27 anys des que comencen a consumir fins que demanen aquesta ajuda.

Totes aquestes dades prenen més sentit avui, 15 de novembre, ja que és el Dia Mundial Sense Alcohol. Amb motiu d’aquesta data, Salut ha organitzat tota una setmana de sensibilització, en la qual ha posat el focus en la prevenció i en la promoció d’un oci lliure d’alcohol. Massa sovint s’associa la festa, la socialització i la celebració amb l’alcohol. I, fins i tot, quan algú tria o es veu obligat a no beure, se sent jutjat i s’ha de justificar. És el cas d’en Marc, la Luna i la Irati, tres joves d’entre 20 i 26 anys que són abstemis.

Joves abstemis

Realment, s’ha de dir que aquests joves són una anomalia. Per fer-nos una idea, a Catalunya, menys d’un 9% de la població ho és. En el cas d’en Marc, ell no pren alcohol perquè de petit va tenir un problema cardíac i prefereix evitar riscos. En el cas de la Luna i la Irati, el motiu és doble: no els agrada l’alcohol i, a més, saben que és perjudicial per a la salut. Tots ells tenen clara l’explicació perquè l’han hagut de donar milers de vegades. El qüestionament i la pressió grupal, tal com han admès a Onda Cero, són habituals.

"La gent m'anima a beure i em pregunta per què no ho faig, per què no m'agrada...", explica en Marc. "M'insisteixen moltíssim. Et pots sentir exclosa si no beus, perquè al final ets la rara", apunta la Luna. "Em diuen que potser és que no ho he provat prou. No entenc per què hauria d'insistir en una cosa que no m'agrada", afegeix la Irati.

Oci lliure d'alcohol

Malgrat això, tots tres tenen clara la seva decisió i estan determinats a mantenir-la. Són abstemis amb convicció. I, afortunadament, cada cop compten amb més opcions. Per exemple, a Barcelona s'ha creat la primera guingueta de platja lliure d’alcohol o la primera botiga que ven begudes típicament alcohòliques, però sense alcohol. Es tracta de la botiga Sense, que va sorgir quan una de les seves impulsores es va quedar embarassada i es va adonar que el ventall de begudes no alcohòliques era molt limitat.

El negoci va obrir el desembre de l’any passat al barri de Gràcia, i ha estat un èxit. En declaracions a aquesta emissora, Laura Seguí, responsable de comandes online de la botiga, ha assegurat que hi ha molta gent interessada i que els ha sorprès la diversitat del seu públic: "Nosaltres ens esperàvem potser que vinguessin més persones amb patologies, embarassades... i no, hi ha des de gent jove que té ganes d'alternar, de reduir, fins a gent que vol fer algun repte, com ara un mes sense alcohol".

Seguí remarca que no s’oposen al consum d’alcohol, però que volen oferir "una alternativa més enllà de l’aigua amb gas, les infusions o els refrescos" a les persones que no poden o no volen prendre alcohol. Es tracta que puguin continuar gaudint del vi, de la cervesa o d’un bon còctel. Un fet que, segons Seguí, no és banal: els pot ajudar a "sentir-se incloses" en contextos molt lligats al consum d’alcohol, com les festes de Nadal o els aniversaris.