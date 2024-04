Josep Rius (Junts): "No farem Illa president, la voluntat és fer un govern independentista"

En una entrevista a la Brúixola, el portaveu de Junts i número 7 per Barcelona, Josep Rius, ha assegurat que la prioritat després del 12M és fer "un govern independentista amb ERC" i "amb el president Carles Puigdemont al capdavant". En aquest sentit, ha descartat fer "un govern amb els que volen convertir Catalunya en una simple regió espanyola o en una gestoria limitada" i també ha descartat una possible sociovergència: "Nosaltres hem estat clars, no farem Illa president, no buscarem un pacte amb el PSC".

Sobre un possible suport d'Aliança Democràtica a una investidura de Carles Puigdemont, Rius creu que aquest és un debat interessat fomentat per altres formacions però ha deixat clar que "no negociarem ni amb partits espanyolistes ni amb els que no comparteixen amb nosaltres els drets humans més bàsics".

La taula de Ginebra

Rius ha assegurat que tant el referèndum d'independència com la recaptació de tots els impostos a Catalunya són dues de les propostes que defensaran de cara al 12M i portaran a la taula de negociació amb el PSOE. Tot i això, ha evitat augurar què passarà amb la legislatura al Congrés si no avancen en aquests àmbits: "El pacte amb el PSOE era d'investidura, no de legislatura. I seguirem a mesura que els pactes es vagin complint. Ho estem negociant tot davant d'un mediador internacional". En aquest sentit, també ha tret pit del fet que s'han produït les reunions que estaven previstes i que, en tot cas, s'han produït "més reunions de Ginebra que de la taula de diàleg entre el govern espanyol i la Generalitat en l'anterior legislatura".

Descartat cara a cara entre Puigdemont i Aragonès

El portaveu de Junts també ha descartat un debat a dos entre Carles Puigdemont i Pere Aragonès: "Amb aragonès volem fer colze a colze i recuperar la unitat independentista". També ha reconegut serà molt díficil fer un debat amb Carles Puigdemont si la resta de partits no accepten fer-ho a Perpinyà (França).