Josep Panyella, president de l’Agropecuària de Gavà: "Els recursos són insuficients"

Els pagesos de Gavà i la part baixa de Viladecans temen perdre fins al 90% de la collita d’hivern per les fortes pluges arran del temporal de la Dana. Els conreus de raves, espinacs, bròquils i coliflors, seran els més afectats, i els calçots només es podran collir si l’aigua marxa en els pròxims tres o quatre dies màxim. El president de l’Agropecuària de Gavà Josep Panyella lamenta que només compten amb un caragol d’Arquimedes per evacuar tota l’aigua. "Necessitem un segon caragol, dos més a la riera dels Canyars i tenir les lleres netes perquè l'aigua circuli més ràpidament i arribi al mar". Aquestes són les reclamacions que Panyella fa a les administracions que, assegura, no requereixen grans inversions. El president de l'Agropecuària de Gavà espera que es resolgui la situació aviat "ara que els colors són iguals", assegura referint-se a les formacions socialistes que governen tant l'Ajuntament de Gavà com la Generalitat.