Jordi Munell, alcalde de Ripoll: “Sorpresos per la doble consulta”

L'alcalde de Ripoll, Jordi Munell, ha assegurat en una entrevista a La Brúixola que estan “sorpresos per la doble consulta”, però celebren que s'escolti la ciutadania. També ha destacat que els Jocs Olímpics d'Hivern són una oportunitat per millorar les infraestructures del territori i per posicionar els Pirineus com a destinació turística.