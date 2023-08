Joan Coscubiela: "De la mateixa manera que al Congrés dels Diputats vaig gaudir, al Parlament vaig patir molt"

Coscubiela ha parlat de l'episodi de la seva detenció per error: "ho recordo bé, de la mateixa manera que recordo les dues vegades que van venir a detenir al meu pare". Explica que "era gras, em van confondre i em vam detenir". Joan Coscubiela reconeix que ha fet amics d'ideologies molt diferents i se sent agraït d'haver estat polític al Congrés: "Em vam demanar que anés i vaig aprendre molt en una legislatura duríssima per la majoria política del PP". Pel que fa al PSUC, assegura que "les sigles dels partits desapareixen, però l'essència continua" i afegeix: "Que em diguin 'psuquero' m'omple d'orgull". També reflexiona sobre les contradiccions i apunta que "crec que l'ésser humà està obligat a tenir molts dubtes i contradiccions. Penso que menys de cinc contradiccions és sectarisme".