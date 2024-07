Jazz, cava i visita a la Pedrera

El Talents Jazz és una oportunitat perfecte per escoltar els nous talents del jazz en un entorn únic, el terrat de La Pedrera. El conjunt de concerts organitzats per la Fundació Catalunya La Pedrera s'allargarà fins al 26 de juliol. El festival compta amb 22 concerts i més de 120 músics, l'entrada inclou també una copa de cava i una visita lliure a les golfes de La Pedrera.

El coordinador de l'esdeveniment, Jordi Freixa, considera aquest festival un bon altaveu per els músics que estan començant. A més, veu el jazz com "una música ideal per crear ambient" i ha cridat a ser "conscients del talent que tenim a casa". El coordinador assegura que a Barcelona hi ha molta tradició pel jazz, malgrat que creu que "falta l'acceptació social que tenen altres gèneres musicals”.