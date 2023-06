Javier Pacheco (CCOO) sobre les relacions amb la Generalitat: "No estic gens content amb la voluntat política d'aquest govern"

En una entrevista a la Brúixola, Pacheco ha estat molt rotund quan se li ha preguntat com és la relació que manté amb el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent: "Bé, tenim relació... Si et serveix la resposta... Tenim relació, però més enllà de la reedició del Pacte nacional per a la indústria penso que no hi ha massa desenvolupament compartit". En aquest sentit, el líder de CCOO a Catalunya ha lamentat que la concertació social no sigui protagonista durant aquest mandat i ha acusat l'executiu de manca de voluntat política en aquest àmbit. Trencament amb Foment del Treball Sobre el fet que la patronal Foment del Treball s'hagi desmarcat de la firma de l'Acord Interprofessional de Catalunya (IAC), Pacheco ha donat per fet que la represa de la negociació serà "impossible" aquest any, ja que s'ha trencat la confiança amb Foment, tot i que no renuncia a reprendre-la de cara al 2024. També s'ha referit al projecte de reindustrialització de Nissan. Pacheco ha reconegut que era un projecte molt difícil d'articular, però s'ha mostrat convençut que la càrrega de treball que implicava pels extreballadors de Nissan s'acabarà completant. En aquest àmbit, el secretari general de CCOO a Catalunya ha reconegut que no té "cap retret" per a la feina de la Generalitat i el Ministeri d'Indústria.