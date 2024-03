Jaume Clotet, guanyador del Premi Josep Pla 2024: "M'interessa poc el bé i molt el mal"

Jaume Clotet ha guanyat el premi Josep Pla 2024 amb la novel·la "La Germandat de l'Àngel Caigut". En una entrevista a la Brúixola, parlem d'aquesta novel·la que Clotet la defineix com un "thriller religiós, bíblic, amb tocs fantàstics, també d'aventures i acció". La lluita entre el bé i mal que té com a punt de partida la descoberta d'un secret que el Vaticà amaga des de fa molts anys. La novel·la ens porta a Jerusalem, Roma o Montserrat i té com a protagonistes un monjo i una agent dels Mossos d'Esquadra.

En aquesta conversa, aquest periodista i escriptor ens assegura que li interessa "poc el bé i molt el mal des d'un punt de vista moral i també pràctic". En aquest sentit, ha recordat algunes lliçons de la història on el mal ha triomfat i "com en situacions extremes, els humans hem fet grans maldats".

Clotet ha revelat que, tot i que la novel·la té un final, "és veritat que deixa la porta oberta a altres coses" i, en aquest sentit, ha donat per fet que farà una segona part i una tercera amb els mateixos protagonistes.