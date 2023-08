LA CIUTAT d'ESTIU AMB JAUME MAS

Ivan Torrent presenta 'Onyria', una explosió de música orquestral i electrònica cuidada fins a l'últim detall

El compositor Ivan Torrent ha visitat aquest dimarts La Ciutat d'Estiu per presentar 'Onyria', el seu darrer treball discogràfic que amalgama sons orquestrals i música electrònica. Torrent detalla els mesos de treball i de dificultats durant pandèmia i ha admès que, sovint, costa assimilar que hi hagi cançons escrites per ell mateix que s'apropen als 100 milions de reproduccions a les plataformes digitals.