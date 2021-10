A Catalunya, fins al 4% de la població pateix la pobresa farmacèutica... això són unes 300.000 persones que no poden accedir als medicaments que els ha prescit el metge. Estem parlant de tot tipus de productes... no només tractaments de llarga durada, que poden ser més costosos, si no també productes tant bàsics com un paracetamol. Per això, avui hem tingut amb nosaltres a Homero Val, Responsable del Fons Social de Medicaments a Catalunya.