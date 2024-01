La història dels videojocs

Avui dia, els videojocs son a l'abast de gairebé tothom i estan presents a moltes plataformes. Smartphones, ordinadors, consoles, consoles portàtils... Cada cop comptem amb més formats per disfrutar d'un bon videojoc. I si un agafa perspectiva comprovarà l'enorme avenç tecnològic aquests darrers 50 anys. Des de la fabricació de la primera consola, la Magnabox Odyssey, fins a l'existència, avui dia, de consoles com la Play Station 5, hi ha un salt tecnològic brutal: Les produccions han evolucionat en consonància amb la capacitat tècnica de les consoles i els estudis i, avui dia, trobem produccions que bé podrien ser sèries o pel·lícules. Històries brutals que s'expliquen acompanyats d'uns gràfics i una jugabilitat inimaginables fa uns anys. L'Àlex Soto ens ha explicat, de principi a final, aquesta evolució del videojoc.