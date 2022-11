La guanyadora i la finalista del Planeta 2022, a la Brúixola

Luz Gabás ha posat l'accent en la feina d'investigació per acostar als lectors la Louisiana del segle XVIII: "He llegit tot el que he pogut sobre aquell moment fins que l'he tingut tan assimilat que ets capaç de descriure aquell mercat, el dia a dia, com viatjaven; no es tracta de donar lliçons d'història sinó de crear un context en què els personatges viatgen físicament i emocionalment".

Per la seva banda, Cristina Campos ha explicat que la seva novel·la s'endinsa en la complexitat del desig de les dones i reconeixia que són moltes les lectores que se li han acostat per dir-li que "aquesta és la seva història" perquè "a qui no li passa, quan portes deu o quinze anys casat, que se li creua un home o una dona interessant". Gabás també ha reconegut que "la seva ment d'escriptora no s'atura mai" i que el premi Planeta no li suposa un sostre sinó que "li dóna més serenitat i un empenta per continuar endavant". En canvi, Campos ha explicat que li agradaria deixar d'escriure un temps i "tornar al cinema i treballar en equip".